العراق – أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم “داعش” في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا.

وأكد قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح، أن العملية التي تحمل اسم “ثأر الأبطال” انطلقت فجر اليوم الجمعة بمشاركة أربعة ألوية من قوات الجيش بالإضافة إلى المديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد .

وذكر مصلح أن العملية تأتي بهدف تعقب “داعش” في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا.

وأوضح القيادي أن العملية انطلقت بعد رصد تحركات لـ”داعش” في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

المصدر: RT