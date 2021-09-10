ليبيا – قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الخميس إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات تلقت معلومات أمنية من أحد الدول مفاده وجود تشكيل عصابي دولي يعتزم ادخال مصنع مصمم لإنتاج أقراص الهلوسة (ترامادول) تبلغ طاقته الإنتاجية (10000) قرص خلال 24 ساعة وذلك من دولة لبنان مروراً بايطاليا.

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه ومن خلال التحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء الإدارة، تبين ان الآلة موجودة في أحد الحضائر الجمركية بميناء طرابلس البحري، وبالتواصل مع إدارة مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك لضبط المصنع وعن طريق العمل المشترك تم مصادرة المصنع وضبط المتهم وهو شخص سوري الجنسية.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة.

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