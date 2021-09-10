ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس بمقر السفارة الليبية بتونس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة تطورات الوضع السياسي والخطوات المتخذة من كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية تجاه خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الإستحقاق الإنتخابي في ديسمبر المقبل.

بدوره، أكد الدبيبة بأن حكومته تقوم بالإجراءات المطلوبة منها بجدولة زمنية معتمدة وفق مخرجات الأتفاق السياسي الليبي.