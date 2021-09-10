ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت20.7 بالمائة، من أصل5373 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1533 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 235762 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 82315 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4410 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1201793 فيما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 120514.