ليبيا – استأنفت السفارة الألمانية لدى ليبيا العمل بالعاصمة طرابلس الخميس بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قام بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بافتتاح السفارة الألمانية بحضور آمر محور الزطارنة في “بركان الغضب” وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة محمد خليل عيسى ، والسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل أونماخت وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين .

بدوره، رحب الوكيل خلال مراسم الافتتاح بزيارة وزير خارجية المانيا والوفد المرافق له الى طرابلس وافتتاحه السفارة ، معبرا عن امتنانه بهذه الخطوة الهامة التي ستعزز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع ليبيا وألمانيا ، كما ستشجع البعثات الدبلوماسية الأخرى على العودة لمباشرة اعمالها من داخل ليبيا .

وأكد حرص حكومة الوحدة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثة الدبلوماسية الألمانية وكافة البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا ، آملا ان يبدأ القسم القنصلي بالسفارة تقديم الخدمات والتسهيلات فيما يخص منح تأشيرات للمواطنيين الدخول لألمانيا في اقرب وقت ممكن .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لليبيا وللعملية السياسية بالاشتراك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي،مؤكدا على أن المانيا شريك ملتزم لليبيا.

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