بنك روسيا يصدر قطعة نقدية فضية تكريما للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي

روسيا – يصدر البنك المركزي الروسي قطعة نقدية فضية تذكارية بقيمة روبلين. سيتم إصدار القطعة النقدية التذكارية في 10 سبتمبر الجاري. ستكون في التداول 3 آلاف قطعة نقدية فقط.

بمناسبة حلول الذكرى الـ200 للكاتب لكلاسيكي الروسي والعالمي، فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، سيصدر البنك المركزي الرويسي قطعة نقدية فضية بقيمة الروبلين وبصورة الكاتب على طرفها الخلفي. أفاد بذلك يوم 9 سبتمبر المكتب الصحفي للبنك المركزي الرويسي.

وقال إن القطعة النقدية لها شكل دائرة يبلغ قطرها 33 ملما وهي تزن 15.5 غراما من المعدن الثمين.

ويوجد على الجانب الأمامي صورة لشعار روسيا، وعلى الجانب الخلفي صورة للكاتب مع الإشارة إلى عامي مولده ووفاته.

سيتم إصدار القطعة النقدية الفضية في 10 سبتمبر الجاري. سيكون في التداول 3 آلاف قطعة نقدية فضية فقط.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن القطعة النقدية هي وسيلة قانونية للدفع النقدي في أراضي روسيا ويجب قبولها دون أي قيود.

يذكر أن المركزي الروسي كان قد أصدر في وقت سابق قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى الـ 300 لمنطقة “كوزباس” الصناعية الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا