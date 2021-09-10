روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمي بوتين أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توحيد الفضاء الدفاعي بين روسيا وبيلاروس وضمان الأمن المشترك للبلدين.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع لوكاشينكو: “بحثنا اليوم سبل توحيد المجال الدفاعي وضمان أمن الدولة الاتحادية بين البلدين على حدودها الخارجية”.

وأشار إلى أنه “في هذا السياق تتسم المناورات العسكرية المشتركة “الغرب 2021” على أراضي روسيا وبيلاروس بأهمية كبرى”، مؤكدا أن التدريبات ليست موجهة ضد أي طرف.

من جهته، قال لوكاشينكو إن روسيا وبيلاروس ستعززان التعاون المشترك في التصدي للتهديدات العسكرية.

وأكد فلاديمير بوتين أنه تم الاتفاق على جميع البرامج الاتحادية الـ28 بين روسيا وبيلاروس، والتي تهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وإقامة أسواق موحدة ومجال موحد للنقل وتطبيق سياسيات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة.

وأشار بوتين إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية، الذي سيتم خلاله إقرار جميع البرامج، سيعقد قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن توقع روسيا وبيلاروس حتى الـ1 من ديسمبر 2023 اتفاق السوق الموحدة للغاز بين البلدين.

وأكد بوتين أن سعر الغاز الروسي لبيلاروس عام 2022 سيبقى عند مستوى العام 2021، حسب الاتفاق الذي توصل إليه مع لوكاشينكو اليوم.

وبشكل عام وصف بوتين مباحثاته مع لوكاشينكو بأنها كانت مثمرة وبناءة، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي أطلعه على الأوضاع في بلاده، وأبلغه بأنها استقرت بشكل ملحوظ.

المصدر: تاس