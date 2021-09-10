تقرير: بايدن أبلغ بينيت نيته عدم التخلي عن خطته لفتح القنصلية الأمريكية في القدس

تقرير: بايدن أبلغ بينيت نيته عدم التخلي عن خطته لفتح القنصلية الأمريكية في القدس

القدس – أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه لا ينوي التخلي عن خطته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس.

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى أن بادين طرح موضوع إعادة فتح القنصلية أكثر من مرة خلال لقائه مع بينيت قبل حوالي أسبوعين، سواء خلال محادثتهما الخاصة أو خلال الاجتماع بالطواقم.

وشدد بايدن على أن إعادة فتح القنصلية هي وعد انتخابي قدمه، وعلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ذكر ذلك علنا خلال زيارته في مايو الماضي إلى إسرائيل.

من جانبه أوضح بينيت لبايدن أنه يعارض ذلك، لكنه اقترح أن تبحث طواقم من الجانبين ذلك لإيجاد حل مقبول من الطرفين.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن إعادة فتح القنصلية في القدس تمثل مشكلة مع احتمال خلق توتر بين البيت الأبيض والحكومة الجديدة في إسرائيل.

وأدارت القنصلية الأمريكية في القدس، التي تأسست في القرن التاسع عشر، العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية لمدة 25 عاما، قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إغلاقها ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس عام 2019.

المصدر: i24news