تونس – أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.

وقال مسلم إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية.

وكشف أنه تم طلب لقاء بوزير الداخلية لكن لم يتم تلقي الرد.

وكان سعيد أعلن في يوليو الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

وشهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

المصدر: “نسما”