اليابان – صرف الاتحاد الياباني لكرة القدم، النظر، امس عن استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد.

وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان على موقع “تويتر”: “بعد مناقشات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني للعبة بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا، لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021”.

وأضاف: “سيعلن الفيفا في وقت لاحق عن أماكن بديلة لاستضافة البطولة”.

وكانت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أن بلاده جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية.

وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونخ الألماني، إلى فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من “كوفيد-19″، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

المصدر: الاتحاد الياباني لكرة القدم