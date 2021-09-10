مصر – عين الاتحاد المصري لكرة القدم امس الدولي السابق وائل جمعة، مديرا لمنتخب “الفراعنة”.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الاطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي: كارلوس كيروش مديرا فنيا، ضياء السيد مدربا عاما، محمد شوقي مدربا، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى، وائل جمعة مديرا للمنتخب، محمد صلاح مديرا إداريا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعي، مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعي، بدر إمام أخصائي التأهيل، محمد أحمد محمود أخصائي التدليك”.

وأضاف البيان: “على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل أداء”.

وكان الاتحاد المصري، أعلن أمس الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا لمنتخب “الفراعنة” خلفا للمدرب المحلي حسام البدري، الذي أقيل منصبه عقب التعادل 1-1 مع الغابون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال “قطر 2022”.

وتحتل مصر حاليا المركز الثاني في المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وتتخلف بفارق نقطتين من ليبيا المتصدرة، علما بأن متصدر هذه المجموعة فقط سيتأهل إلى الدور الحاسم للمنافسة على تذكرة بلوغ المونديال القطري.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم