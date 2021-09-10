ليبيا- نأت شركة البريقة لتسويق النفط بنفسها عن مسؤولية الازدحام الحاصل أو الذي سيحدث نتيجة قيام بعض سائقي الوقود بالمدينة بإيقاف نقل الوقود داخل مدينةمصراتةوخارجها احتجاجا على اشتراط الشركة توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الأرواح.

الشركة وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي قالت إن الإجراء الذي يرفضه بعض السائقين بالمخالفة لتواجد أي مركبة محملة بالوقود على الطرقات حيث تم إحالة الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفادياً لخلق أي إرباك في عملية التزويد.

وأكدت الشركة بأنها لن تسمح أو توافق على استعمال سيارات نقل الوقود إلا بتوفر اشتراطات السلامة حماية للأرواح والممتلكات.