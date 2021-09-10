ليبيا – تدارس رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد آخر المستجدات بخصوص انعقاد هذه القمة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن صنع الله أبدى دعمه لهذا الحدث الكبير المزمع عقده يومي الـ22 والـ23 من نوفمبر المقبل بالعاصمة طرابلس، لكونه يجسد الاهتمام العالمي بقطاع النفط والغاز في ليبيا، وتتطلع دول العالم للاستثمار والمشاركة بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأضاف صنع الله: إن هذا الحدث الذي سيشهد مشاركة شركات متخصصة في قطاع النفط والغاز سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات وفتح مجالات واسعة للتعاون مع شركات عملاقة تتمتع بخبرات متميزة من ليبيا ومن أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية وتركيا.