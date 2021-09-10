روسيا – شدد رئيسا وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين وبيلاروس رومان جولوفتشينكو على أن موسكو ومينسك تعتزمان مواصلة العمل على توسيع عمليات التكامل بين البلدين في إطار بناء “دولة الاتحاد”.

وجاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس عقب اجتماع عقد اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية حول عمليات التكامل في إطار بناء “دولة الاتحاد” بين روسيا وبيلاروس.

وقال البيان، إن تنفيذ جميع البنود الأساسية لمعاهدة تأسيس دولة الاتحاد، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين روسيا وبيلاروس سيستمر، وأشار البيان إلى أن رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس وافقا على مواصلة العمل على مواءمة عمليات التكامل في إطار اتحادات متعددة الأطراف، ولا سيما رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووفقا للبيان فقد تم الاتفاق:

– اتفقت روسيا وبيلاروس على تنسيق قواعد فتح الحسابات المصرفية وإجراء معاملات الصرف الأجنبي

– اتفق البلدان على توحيد لوائح الرسوم للنقل بواسطة السكك الحديدية

– الموافقة على إلغاء التجوال (الرومينغ) في إطار دولة الاتحاد

– الاتفاق على تشكيل لجنة ضريبية مشتركة لتنسيق السياسة الضريبية.

– اتفقنا على تكامل أنظمة بطاقات الدفع البنكية ومواءمة القواعد الخاصة بمعاملات النقد الأجنبي

وجاء اجتماع رئيسا وزراء روسيا وبيلاروس اليوم عقب اجتماع قمة جرى أمس بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلن الزعيمان عن عملية تكامل واسعة النطاق بين البلدين.

ووقعت روسيا وبيلاروس اتفاقية إنشاء دولة اتحادية (دولة الاتحاد) في 8 ديسمبر 1999، وبحلول الذكرى العشرين لتوقيع هذه الوثيقة، تم إنشاء مجموعة عمل لتطوير التعاون في إطار مشروع للاندماج.

المصدر: نوفوستي + تاس