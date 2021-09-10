الإمارات العربية – سطر فرسان الإمارات إنجازا مميزا بعد فوزهم امس بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها هولندا، وذلك للمرة الثالثة تواليا.

ودخل الفارس الإماراتي سعيد سالم عتيق المهيري، التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما حقق الثلاثية “الهاتريك” في مشاركته الثالثة بتاريخ المونديال (2017 و2019، و2021)، حيث احتفظ باللقب العالمي على مستوى فئة الفردي، بعد فوزه بالسباق الذي أقيم في مدينة إرميلو الهولندية لمسافة 120 كلم.

وأحرز الفارس الإماراتي الآخر عبد الله علي محمد العامري، المركز الثاني والوصافة في أول مشاركة له في المونديال، ممتطيا صهوة الجواد “تونكي دي بو بازل”، ومسجلا زمنا قدره 5.09.19 ساعة.

وجاءت في المركز الثالث، الفارسة الإسبانية باديا مارفا على صهوة “زرياب”، مسجلة زمنا قدره 5.0925 ساعة.

وشارك في سباق “القدرة”، نحو 75 فارسا وفارسة يمثلون 22 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، كما أدار المنافسات 7 حكام.

وستقام غدا الجمعة مراسم تتويج الأبطال في قرية “القدرة” بمدينة أرميلو، والتي استضافت فعاليات البطولة، كما تقام على هامش الحدث بطولة أوروبا لمسافة 160 كلم.

ويعتبر الإنجاز العالمي هو الثاني لرياضة “القدرة” الإماراتية هذا العام، بعد التتويج بلقب بطولة العالم للكبار قبل نحو 4 أشهر في مدينة بيزا الإيطالية بواسطة البطل سالم حمد ملهوف الكتبي، إلى جانب إحراز الوصافة عن طريق الفارس منصور الفارسي.

المصدر: وكالات