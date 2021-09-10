البرتغال – اعتبر لاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديش أن التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو، سيزيد من احتمال فوز “الشياطين الحمر” بالألقاب هذا الموسم.

وتصدر خبر انتقال رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، عناوين الأخبار في عالم كرة القدم منذ الإعلان عنه قبل أسبوعين، حيث يتطلع الجميع الآن إلى ظهوره في مانشستر مرة أخرى، عندما تواجه كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير، نيوكاسل بعد غد السبت، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويعتقد فيرنانديش، أن عقلية الفوز الأسطورية لرونالدو ستزيد من فرص يونايتد في تحقيق الألقاب بمساعدة زملائه الطموحين.

وأضاف: “نعلم أن الحماس سيكون مسيطرا للغاية، والجميع يعلم أن كريستيانو موجود في مانشستر”.

وأردف: “الجميع يثق في رونالدو وسعداء للغاية بعودته، واللاعبون أيضا.. نحن نعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، وتركيزنا، مثل كريستيانو، هو الفوز”.

وأكمل فيرنانديش: “معه، نعلم أن فرصنا في الفوز بالألقاب قد ازدادت”.

المصدر: manutd.com