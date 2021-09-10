لابيد: لن نتسامح مع تواجد إيران في سوريا ونعمل مع روسيا على تفادي تصعيد خطير

لابيد: لن نتسامح مع تواجد إيران في سوريا ونعمل مع روسيا على تفادي تصعيد خطير

سوريا – شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على أن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد.

وقال لابيد، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة: “يجب على الناس أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك”.

وتابع: “لذلك يجب أن يدركوا في المنطقة والعالم أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا”.

وفي معرض تعليقه على تبعات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أشار لابيد إلى أن الدولة العبرية تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد خطير.

وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة “إيل-20” الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في 17 سبتمبر 2018.

وقال لابيد: “من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة “إيل-20″ الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد”.

المصدر: “نوفوستي”