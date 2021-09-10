روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تحية وجهها إلى المشاركين في منتدى بحر قزوين الإعلامي السادس، إن دول حوض قزوين، تعمل اليوم على تحسين الإطار القانوني لعلاقاتها.

وقال الوزير، في رسالته التي قرأتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن دول حوض قزوين، تعمل لتعزيز الحوار السياسي فيما بينها، ورفع العلاقات في المنطقة إلى مستوى جديد.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن اجتماعات منتدى بحر قزوين الإعلامي قد أثبتت نفسها كمنصة مطلوبة لمناقشة الأجندة الحالية لدول بحر قزوين.

وأضاف لافروف: “لقد وصل التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين إلى مستوى جديد: الإطار التنظيمي يتحسن، والحوار يتقدم في إطار الصيغ والآليات المتعددة الأطراف. ويساهم التعاون في مجال المعلومات، في تعميق الثقة المتبادلة”.

المصدر: تاس