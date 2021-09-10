لبنان.. سعر صرف الدولار يهوي بعد تشكيل الحكومة

لبنان – بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، هوى سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق الموازية ليلامس الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد.

وكان الدولار انخفض صباح اليوم بعد معلومات عن إمكانية تشكيل الحكومة إلى ما دون الـ18 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد ليتراوح بين 17800 و17950.

وقد استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض حتى وصل في هذه اللحظات إلى 15700 ليرة لبنانية، وذلك بعد تهافت المواطنين اللبنانين إلى محال الصيرفة وانخفاض الطلب على الدولار.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي حيث تجاوز الـ23 ألف ليرة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: RT