ليبيا- أعلنت الجزائر ترحيبها ببوادر انفراج الأزمة الليبية وبالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية الجزائرية اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جاء هذا الموقف على لسان الوزير رمطان لعمامرة في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، التي شدد فيها على الإشادة ببوادر تلوح في الأفق لإنهاء الأزمة الليبية رغم ضآلتها.

وتابع لعمامرة: إن هذه البوادر اتضحت أكثر بعد الإعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية الشاملة مع الحرص على الدفع بعجلة السلام الى محطة الانتخابات طبقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي، مجددًا استعداد الجزائر لمواصلة جهودها ودعم الليبيين.

وأضاف لعمامرة: إن هذا الدعم يهدف لتمكين الليبيين من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأكثر من مرة. مبينًا أن اجتماع دول جوار ليبيا الأخير بالجزائر خطوة هامة لتفعيل دور ومساهمة هذه الدول لتحقيق الاستقرار.