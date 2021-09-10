موسكو – ناقش مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، في اجتماعه الثالث بموسكو يوم امس زيادة التدفق السياحي من الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف المدن الروسية.

وقال رئيس الجانب الروسي بالمجلس، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة “روس غيولوغيا” سيرغي غوركوف، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن الإمارات تبقى وجهة تقليدية بالنسبة للسياح الروس الذين تجاوز حجم تدفقهم إلى هناك في عام 2020 مليون شخص. وأضاف: “مهمتنا اليوم هي التعريف بالمدن الروسية، وجذب السياح من الإمارات إلى روسيا؛ حتى لا يسافروا فقط إلى مدينتي سانت بطرسبورغ وموسكو، ولكن إلى المدن الأخرى”.

وتابع غوركوف قائلا: “من الضروري توفير المزيد من الفرص للسياح الإماراتيين، حتى يتمكنوا من السفر، خاصة أنه لا توجد تأشيرات دخول، وهناك رحلات طيران جيدة ومنتظمة”.

وأشار المسؤول إلى أن نحو 20 شركة سياحة روسية وعشر شركات من الإمارات شاركت في اجتماع مجلس الأعمال المشترك.

وكان عبد الله العويس، رئيس المجلس من الجانب الإماراتي، أكد لصحيفة “العين” الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الروسي في المستقبل.

وقال في هذا الصدد إن “المجلس ناقش تعزيز دور القطاع الخاص بالإمارات وروسيا في التنمية الاقتصادية بالبلدين”.

وأوضح العويس أن اجتماع المجلس ناقش فرص التعاون في كل القطاعات، ومساهمة القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي، وتنمية التعاون السياحي والثقافي بين البلدين.

وبحث مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، في اجتماعه الأخير، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون في المجال السياحي، والعمل على تنمية الاستثمار المشترك.

المصدر: “سبوتنيك”