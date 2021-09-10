موسكو – وصفت الولايات المتحدة المحادثات التي أجرتها الخميس مع روسيا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران بـ”الجيدة والبناءة”.

وقال المبعوث الأمريكي المعني بشؤون إيران روبيرت مالي عبر “تويتر”، إنه أجرى “محادثات جيدة وبناءة في موسكو” مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وأضاف: “ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في استئناف المفاوضات والعودة السريعة المشتركة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ريابكوف ومالي بحثا الخميس في موسكو بشكل مفصل “آفاق الاستئناف الكامل لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة” الخاصة بالاتفاق النووي.

وأضافت الوزارة أن “الجانبين أكدا تمسكهما بمواصلة التعاون عبر منصة فيينا بمشاركة كل الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة بما فيها إيران، والولايات المتحدة”.

المصدر: RT