ليبيا – أكد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID” في ليبيا جون بينيل أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا.

بينيل وفي مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية أمس الأول قال: إن القيادة السياسية وعدت بإجرائها بحلول 24 ديسمبر، ونعتقد أن ليبيا مستعدة لذلك من الناحية الفنية، وعلى القيادة الليبية أن تجتمع وتقدم تنازلات من أجل المضي في عملية السلام.

وحول جهود المصالحة، أوضح بينيل أن الحكومة والشعب الليبيين أساسيان في تحديد مستقبل بلدهم، ومهم أن تكون العملية السياسية تشاركية وجامعة، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي خطوة أساسية لتحقيق المصالحة، وهذا ما تركز عليه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والولايات المتحدة.

وعن خروج القوات الأجنبية من ليبيا، قال: بينيل إن هناك حاجة لعمل المزيد لناحية سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، والنقاش مستمر بين الليبيين والشركاء الدوليين. مضيفًا: “نحن منخرطون إلى حد كبير كي يتم الاتفاق على سحب هذه القوات، لتصبح ليبيا دولة ذات سيادة تتجنب التدخلات الخارجية”.