تونس – أكد وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريح لوكالة “رويترز” امس، إن هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.

وشدد المستشار على أن الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.

وأضاف وليد الحجام أن برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا.

وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم قد أفاد بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.

وقال مسلم إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية.

وكان سعيد أعلن في 25 يوليو 2021 إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.

المصدر: رويترز