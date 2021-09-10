ليبيا – علق الخبير في الشأن الليبي غازي معلا على زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى تونس،قائلًا: إن تطويق التشنج الذي تفاقم بين تونس وليبيا استوجب اللقاء المباشر بين رأسيْ السلطة التنفيذية في الدولتين. مضيفًا أن اللقاء الذي جمع أمس الخميس بين الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس عبد الحميد الدبيبة يندرج في إطار تخفيف هذا التوتر.

معلا وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس، أوضح أن المرجو من هذه الزيارة هو توضيح المواقف وتصحيحها من كلا الجانبين، في علاقة أولًا بالتصريح غير الموفق الذي أدلى به الدبيبة والذي اتهم فيه تونس بتصدير الإرهاب، وفي علاقة ثانيًا بالمعلومات المغلوطة الصادرة عن أطراف تونسية اتهمت وجوهًا سياسية وأمنية ليبية بمحاولة اغتيال الرئيس، طالبت برحيل السفير الليبيي.

وأضاف: “رغم أنه تبين لاحقًا أن هذه المعلومات هي مجرد شائعات مغرضة إلا أن التكذيب الرسمي لها كان محتشمًا باستثناء ما صرح به وزير الخارجية التونسي الذي قال في تصريح تلفزيوني بسيط إنها أخبار فيسبوكية، عوضًا عن نشر بيان رسمي واضح وهو ما أقلق الجارة ليبيا”.

ولفت معلا إلى أن النقطة الأساسية لهذه الزيارة هي فتح الحدود البرية والجوية بين الجانبين، قائلًا: “جميع المسائل الأخرى يمكن حلها، ولكن فتح الحدود هي مسألة حياتية بالنسبة لمواطني البلدين ومسألة اقتصادية جدّ مهمة، وأعتقد أن القرار فيها سيكون الفيصل في تحديد العلاقات المستقبلية بين الدولتين”.

وبيّن معلا أنه إذا فتحت الحدود أو وضعت آلية سريعة للمسألة الصحية لتفادي مخلفات الكورونا فإن الأمر سيكون جيدًا، ولكن إذا بقيت الأمور عمّا هي عليه دون إجابات واضحة حول موعد وكيفية الفتح فإن العلاقة بين الدولتين ستشهد مزيدًا من الفتور والتوتر.