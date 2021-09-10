ليبيا- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على هامش تواجدهما في تونس.

بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا طالعته صحيفة المرصد، نقل عن نورلاند تأكيده للدبيبة دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا أهمية وضع أساس قانوني للانتخابات والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.