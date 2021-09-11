ليبيا – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تاريخ 24 ديسمبر تاريخ عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة مهمة وحاسمة ومعترفًا بها دوليًا.

أبو الغيط في كلمة له الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156 دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.

وأكد أبو الغيط أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في البلاد.