ليبيا – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تاريخ 24 ديسمبر تاريخ عقد الانتخابات الليبية أصبح يمثل محطة مهمة وحاسمة ومعترفًا بها دوليًا.
أبو الغيط في كلمة له الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 156 دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بسرعة.
وأكد أبو الغيط أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين2 ومؤتمر دول الجوار الذي عقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، وفي مقدمتها خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية باعتبار ذلك شرطًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في البلاد.