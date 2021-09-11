ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الخميس، وزيرَ الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر وزارة الدفاع التركية.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على “تويتر” بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن أكار التقى المشري الذي يجري زيارة إلى أنقرة، لم يذكر مدتها.

وأشار البيان إلى أن أكار أكد خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق على مبدأ “ليبيا ملك الليبيين” في تناقض مع تصريحاته السابقة بشأن تواجد القوات التركية في ليبيا وأنها ليست قوات أجنبية بما يخالف تصريحات وزارة الخارجية الليبية الداعية لخروج كل القوات الاجنبية عديد المرات.

ولم يتطرق المشري وآكار إلى خروج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بالالاف إلى مناطق غرب ليبيا لمساندة مسلحي الوفاق وبينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

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