إسرائيل تعيد اعتقال أسيرين آخرين بينهما زكريا الزبيدي 

إسرائيل – أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فجر اليوم السبت، أسيرين فلسطينيين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، في شمال البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم إلقاء القبض على السجينين في قرية أم الغنم بينما كانا مختبئين في ساحة موقف شاحنات.

وأضاف أن عملية القبض نفذها عناصر الجيش الإسرائيلي بعد “نشاط مكثف” مشترك لشرطة المنطقة الشمالية وأفراد حرس الحدود والوحدات الخاصة للجيش والمخابرات “الشاباك”.

وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وهو من أبرز قادة “كتائب شهداء الأقصى” خلال الانتفاضة الثانية.

ومحمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

وأمس الجمعة ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين في أطراف مدينة الناصرة، هما محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية