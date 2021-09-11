ليبيا – قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري الخميس إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

البعثة الأممية وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه قالت: إنه جرى إطلاع المجتمعين على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة وأجرتها شركة ديلوايت وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد.

وأفادت البعثة أن محافظ المصرف ونائبه قدما إيجازًا حول جهود كل منهما للمضي قدمًا في عملية إعادة التوحيد، وشددا على وجوب توحيد هذه المؤسسة.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية أكدا على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا.

وتوقعت البعثة أن يقوم كلا الفرعين في وقت قريب بتعيين فرق فنية وأن تجتمع هذه الفرق الفنية لبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي.

ونوه البيان إلى وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي.

البعثة الأممية أشارت إلى أن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي أعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد.