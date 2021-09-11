ليبيا – قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني والوفد المرافق له بزيارة إلى القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن للإطلاع على سير العمل بوحدة تسجيل نظام اصدار جوازات السفر المقروء آلياً.

التيجاني استمع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة لشروح وافية من قبل المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى بريطانيا عميد “ابوبكر الرمالي” حول آلية إصدار جوازات السفر.

وأكد على ضرورة الاهتمام وتذليل كافة العقبات أمام الجالية الليبية المتواجدة بالمملكة المتحدة البريطانية ورفع وتيرة العمل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.