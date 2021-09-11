الولايات المتحدة – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا النهائي الثالث في البطولات الكبرى، بعد فوزه امس على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وجاء فوز مدفيديف على المصنف الـ15 عالميا بواقع 6-4، 7-5، و6-2.

وجدد الروسي (25 عاما) فوزه على فيليكس أوجيه ألياسيم في ثاني لقاء بينهما بعد دورة كندا في الماسترز عام 2018.

ويلتقي مدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا والساعي للقبه الحادي والعشرين الكبير للانفراد بالرقم القياسي، أو البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف الرابع، اللذين يلتقيان لاحقا في مواجهة مرتقبة، بعد أن أقصى الأخير دجوكوفيتش من نصف نهائي أولمبياد طوكيو.

وكان مدفيديف سقط في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة في العام 2019 أمام الإسباني رافائيل نادال، كما خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أما دجوكوفيتش مطلع هذا العام.

المصدر: وكالات