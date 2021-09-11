المغرب – كلف العاهل المغربي محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، في ضوء تصدّر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وورد في بيان عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021.

وتصدر حزب الأحرار الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد خسر الانتخابات بعد أن ظفر عامي 2011 و2016 برئاسة الحكومة المغربية.

المصدر: هسبريس