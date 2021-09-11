ليبيا- قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن البيان الصادر عن بعض أعضاء مجلس النواب صدر لاعتراضهم على صدور قانون انتخاب رئيس الدولة.

العباني أشار وفقاً لقناة “ليبيا الحدث” إلى أن البيان في صيغته لا يعترض على القانون وإنما الاعتراض منصبا على كيفية الإصدار لأنها مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، ونظام عمل المجلس.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي دأب على التلويح بالعقوبات الدولية ضد معرقلي الانتخابات، وهي لتخويف المعرقلين، الذين تشجعهم مصالحهم الخاصة ومراكزهم الشخصية على العرقلة دون الاكتراث بهكذا تهديدات، التي إن نفذت في حقهم لا تعدو عن وقف حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.

كما أوضح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا يبدو أنها تعير اهتماماً كبيراً لمجلس النواب، ولا لموعد الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن ما يهمها أكثر هو حجم الإنفاق والبقاء فترة أطول منتهزة الفرصة لإستغلال الوقت للدعاية لنفسها.