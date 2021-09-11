العفو عن لاعبي البريميرليغ من قبل الفيفا

العفو عن لاعبي البريميرليغ من قبل الفيفا

سويسرا – قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفع الإيقاف المؤقت عن مجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الفيفا أوقف اللاعبين المتخلفين عن السفر في الأجندة الدولية الأخيرة لمدة 5 أيام في وقت سابق.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، سمح الفيفا للاعبين المشار إليهم المنتمين لمنتخبات البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراغواي، بالمشاركة هذا الأسبوع في البريميرليغ.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن الفيفا اتخذ هذا القرار بعد محادثات مكثفة مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليغ، وبعد موافقة اتحادات كرة القدم في البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراغواي على التنازل عن حقهم بشأن تقييد مشاركة اللاعبين لمدة 5 أيام.

وذكرت أنه تم التوصل إلى القرار في وقت متأخر من ليل الجمعة، قبل بدء مباريات الجولة الرابعة من البريميرليغ بأكثر من 12 ساعة.

بذلك سيكون الامر بمثابة دفعة إيجابية قوية لأكثر من ناد، وعلى رأسها ليفربول حيث سيتمكن المدرب الألماني يورغن كلوب من الاستعانة بالحارس ألأيسون بيكر وزميله فابينيو، كما سيتاح لمانشستر سيتي، الحارس إيدرسون واللاعب غابريل جيسوس، إلى جانب لاعبين آخرين في فرق مختلفة.

المصدر: “وكالات”