ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة سلامة الغويل أن الحكومة الحالية لا تخطط للاقتراض من أي جهة دولية، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تدبير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، والتي تبلغ نحو 110 مليار دولار عبر بعض الصناديق الخاصة والشراكات الدولية.

الغويل وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الجمعة قال: “أتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 500 مليار دينار ليبي (نحو 110 مليار دولار أمريكي) خلال 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة”.

وأضاف: “نحصل على هذه الأموال عبر بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموالًا، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، نعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس المال المحلي”.

وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة للاقتراض من الجهات الدولية، قال الغويل: “هذا أمر خاضع لدراسة الحالة ووضع السوق، لكن حتى الآن الحكومة لا تنوي الاقتراض لأنه موضوع سيادي، وليبيا دائمًا ما كان لها قرار سيادي ولا نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون”.