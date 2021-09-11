ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفقة عضو مجلس النواب أحلام اللافي برئيس البرلمان العربي عادل العسومي ونائبه علاء عابد وعضوي البرلمان شذى النقبي واحمد أبو شهاب.

اللقاء تطرق وفقاً للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب للتباحث والتشاور حول القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك و تنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية .

وأكد النويري على دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك و الوقوف مع ليبيا لإخراج كل اجنبي يحمل السلاح على أراضيها من اجل تحقيق استقرارها .

من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي لمجلس النواب و الوقوف إلى جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج من الازمة بما يحقق لليبيا وشعبها الاستقرار .

وفي ختام اللقاء وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة مجلس النواب.