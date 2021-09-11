ليبيا – قالت عضوة لجنة الحوار النائبة عن غريان المنقطعة السيدة اليعقوبي إن مجلس النواب اعتمد قانون انتخاب الرئيس، ويجب عليه الآن استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب البرلمان

اليعقوبي أشارت وفقاً لمنصة “فواصل” إلى أن القاعدة الدستورية باتت واضحة، وهي الإعلان الدستوري الذي انتخِب المؤتمر الوطني ومجلس النواب على أساسه.

وزعمت أن قانون انتخاب الرئيس يعارض ملتقى الحوار (لجنة 75) ومجلس الدولة الاستشاري، معتبرةً أن ملتقى الحوار فشل في التوافق على القاعدة الدستورية، ومجلس الدولة تنحصر مهامه في الاستشارة في بعض الأمور فحسب، وليس من حقه التشريع كما يُوهِم نفسه.

كما تابعت”هذه الخطوة تنهي كل الجدل والخصام وفرض الآراء والسيطرة على المشهد السياسي، وهي الحل البديل لعجز دام 6 أشهر من المماطلة لتأجيل الانتخابات بعرقلة الوصول إلى قاعدة دستورية لها”.

وأكدت على أنه لن ينقذ ليبيا سوى معركة كبرى، وحين تكون الانتخابات إحدى وسائل هذه المعركة فلا بد من خوضها، مشيرةً إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني مثلما هي حق وطني