تونس – كشف المهدي الحماوي، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي المكلف بالشؤون السياسية، أن “ملامح خارطة طريق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، باتت واضحة “.

وفي تصريحات لـ”الصباح نيوز”، قال المهدي الحماوي إنه “وفقا لمعطيات مؤكدة تحصل، عليها فإن أهم محطات خارطة الطريق للرئيس سعيد تتلخص في الإعلان عن تعيين مكلف بتسيير شؤون رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة”، لافتا إلى أن “الأسماء المرشحة بقوة لتولي تسيير رئاسة الحكومة من المرجح أن يكونا، توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، وأنه سيتم تشكيل حكومة لن تتجاوز مدة عملها 8 أشهر”.

وأشار الحماوي إلى أن “الخطوة الثانية لسعيد تتمثل في حل البرلمان عبر مرسوم جمهوري، ومن ثمة تقديم مشروع دستور جديد يتم مناقشته من قبل لجنة خبراء الوضع الصيغة النهائية قبل الاستفاء عليه”، موضحا أنه “سيتم إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي قبل القيام بالانتخابات التشريعية”.

ولفت نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري إلى أن “الساعات القليلة القادمة ستأتي بالجديد، إذ من المنتظر أن يكشف رئيس الجمهورية عن برنامجه وخارطة الطريق وعن مرشحه لتسيير الحكومة”، كاشفا أن “الحزب توجه برسالتين إلى رئيس الجمهورية”.

وأفاد بأنه “من خلال الرسالة الأولى، أكد الحزب مساندته لكل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس منذ 25 يوليو، وأبرز أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية من أجل تقديم برنامج الحزب والتأكيد على رغبتنا في المساهمة في المد الإصلاحي الوطني الذي انطلق فيه”، مشيرا إلى أن “اللقاء يأتي من أجل دحض الفكرة الخاطئة التي يتناقلها البعض والمتعلقة برفض الرئيس للفكرة الدستوري ورفضه للدساترة”.

المصدر: “الصباح نيوز”