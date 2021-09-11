ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الاجراء الأحادي يعتبر تعطيل غير مباشر للانتخابات وسوء تصرف من رئيس مجلس النواب وليس من اعضاء المجلس لذلك على مجلس الدولة أن يتخذ الاجراءات المناسبة لأن ما يقوم به البرلمان مخالفة جنائية للقوانين الليبية السارية.

حويلي اعتبر في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد أنه على مجلس الدولة أن يرفع قضية جنائية ضد رئيس مجلس النواب وتصرفاته المخالفة للقوانين.

وأضاف: “بسبب تعطيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وهذا خرق وتعتبر وصمة عار سوداء في القضاء الليبي، القضاء الليبي يعطل وليس لدى مجلس الدولة إلا رفع قضية جنائية ومخاطبة مجلس الامن الدولي رئيسًا وأعضاء والبعثة أن هذا مخالف للاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وقرار مجلس الامن الدولي 22/59”.

كما أكد على ضرورة أن يحرك مجلس الدولة قواه على الأرض ليظهر رفضه للقانون بشرط أن يتحرك بالقواعد والقوانين التي يملكها من خلال الاتفاق السياسي الليبي وفقاً لحديثه.