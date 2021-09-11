روسيا – أكدت إدارة الإعلام والاتصالات العامة بوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الجيش الروسي، قام بتسليم مركبات استطلاع قتالية للقوات المسلحة الطاجيكية.

وذكرت الإدارة في بيانها، أنه وفقا للاتفاق بين رئيسي الدولتين، تستمر عملية توريد المعدات الحربية إلى طاجكستان، وذلك في إطار المساعدات العسكرية المجانية.

وضمن ذلك، قدمت روسيا لطاجيكستان 12 مركبة استطلاع ودورية مصفحة حديثة من طراز BRDM-2M مع مجموعات من قطع الغيار لها وأسلحة نارية فردية وأسلحة القتال القريب ووسائل الوقاية من الإشعاعات والحماية الكيميائية والبيولوجية.

وجرت عملية تسليم هذه المعدات العسكرية، في مدينة دوشنبه.

وخلال الفعالية، قال نائب قائد قوات الدائرة العسكرية المركزية في روسيا اللواء يفغيني تسيندياكين: “على خلفية عدم الاستقرار المتزايد بالقرب من الحدود الجنوبية لطاجيكستان، نضمن بشكل مشترك أمن بلادنا”.

وأشار الجنرال، بجودة المعدات العسكرية المذكورة، وشدد على أنها “ستزيد من القدرة القتالية للقوات المسلحة لطاجيكستان وستصبح عاملا جديدا آخر في ضمان الدفاع عن هذه الجمهورية”.

المصدر: نوفوستي