إنجلترا – تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1 في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف الفريق هذا الصيف، “هدفين” في الدقيقتين 45+2 و62، ومواطنه برونو فيرنانديش في الدقيقة 81، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، فيما أحرز خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.

وبعد هذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

وكان رونالدو لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، وسجل خلال تلك الفترة 118 هدفا وصنع 69 في 292 مباراة.

وغادر “الدون” مانشستر يونايتد صيف عام 2009 إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية آنذاك، بلغت قيمتها 94 مليون يورو، ودافع النجم البرتغالي عن قميص الفريق الملكي لتسعة مواسم، سجل فيها 450 هدفا، وبات الهداف التاريخي للريال.

ومن ريال مدريد انتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018، ولعب للنادي الإيطالي 3 مواسم، سجل فيها 101 هدف وصنع 22 في 134 مباراة، قبل أن يعود في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمانشستر يونايتد مجددا.

المصدر: RT