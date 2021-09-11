دبي – أكدت ثلاثة مصادر، امس إن شركة الشحن المدرجة في دبي “أرامكس”، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية “إم إن جي كارغو”.

وقال أحد المصادر إن قيمة الصفقة قد تصل إلى 500 مليون دولار، وذكر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثان إن الشركتين تجريان الفحص الفني النافي للجهالة.

وأعلنت “أرامكس”، التي اشترت شركة الاستثمار القابضة “إيه دي كيو” التابعة لحكومة أبوظبي، 22.25 بالمئة منها العام الماضي، هذا الأسبوع أنها فصلت أنشطتها الأساسية لاغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بعد كوفيد-19.

وأنشأت الشركة هيكلا إقليميا جديدا وعينت رئيسا تنفيذيا للاستراتيجية ليشرف على أنشطة التوسع الدولي وخطط الدمج والاستحواذ.

وتعد “إم إن جي كارغو”، التي تأسست في 2003 واحدة من الشركات الرائدة في خدمات التوصيل بتركيا، وهي مملوكة لشركة الاستثمار المباشر توركفين وعائلة سانجاك منذ 2017. وتمتلك الشركة أكثر من 850 فرعا وأكثر من 11 ألف موظف.

المصدر: رويترز