روسيا – أفادت بيانات مصلحة الجمارك الروسية، بأن عائدات “غازبروم” من صادرات الغاز عبر الأنابيب، نمت في الفترة من يناير إلى يوليو، بمقدار 1.8 مرة بالقيمة السنوية – وبلغت 23.7 مليار دولار.

وخلال ذلك، ارتفع سعر تصدير الغاز في يوليو بنسبة 8 ٪ مقابل يونيو ووصل إلى 245.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفع الحجم المادي لصادرات الغاز في الفترة من يناير إلى يوليو، بنسبة 14.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 – ووصل إلى 123.8 مليار متر مكعب.

في يوليو، تراجعت عائدات الشركة من صادرات الغاز بشكل طفيف – بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر يونيو، لتصل إلى 3.48 مليار دولار.

في الوقت نفسه، انخفض حجم الصادرات في يوليو بنسبة 9.7٪ على الأساس الشهري، إلى 14.2 مليار متر مكعب. ومقارنة بشهر يوليو 2020 ، زادت إيرادات غازبروم 3.3 مرة، فيما زاد حجم الصادرات بنسبة 14.5٪. وجدير بالذكر، أن سعر 1000 متر مكعب كان قبل عام 86.2 دولار تقريبا.

وكان سعر تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب في يوليو من العام الجاري، أعلى بكثير من مستوى ربحية صادرات الغاز للشركة، التي يقدرها الخبراء بنحو 90-100 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي يونيو، كان السعر 226.5 دولار لكل ألف متر مكعب، في مايو – 199.7 دولار، في أبريل – 185.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

مع الأخذ بالاعتبار متوسط ​​الأسعار المعلنة من جانب “غازبروم”، قد تبلغ التكلفة الإجمالية لنقل الغاز بالأنابيب من حقول يامال إلى نقطة الدخول إلى ألمانيا حوالي 90 دولارا لكل 1000 متر مكعب.

يشمل هذا المبلغ تكلفة الإنتاج وضريبة استخراج المعادن والنقل عبر روسيا ثم على طول عبر خط أنابيب “السيل الشمالي”. وإلى هذه القيمة يجب أيضا، إضافة رسوم تصدير بنسبة 30٪ من سعر مبيعات الشركة في أوروبا.

المصدر: نوفوستي