فرنسا – جذب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الشركات العالمية لتوقيع عقود رعاية مع النادي الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن وصول ميسي إلى باريس لن يفيد النادي من الناحية الرياضية فقط، بل سيكون له فائدة ضخمة على الصعيد الاقتصادي أيضا، لاسيما وأنه محاط بنجوم عالميين أمثال نيمار وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا وماركو فيراتي.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان اقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع كريبتو دوت كوم إحدى أكبر منصات التداول في عالم العملات الرقمية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن منصة “كريبتو دوت كوم” قدمت عرضا مغريا لباريس بعد أن تم التعاقد مع ميسي، ويتضمن العرض عقد رعاية لمدة 3 أعوام، مقابل 25 إلى 30 مليون يورو سنويا.

ويبدو أن النادي الباريسي سيوافق على هذا العرض، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: marca