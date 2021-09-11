فصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية :نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين اعتقلا في مدينة الناصرة

فصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية :نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين اعتقلا في مدينة الناصرة

فلسطين – وجهت فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين تحذيرا للسلطات الإسرائيلية بعد إعلانها اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في الناصرة، من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

وأكدت الفصائل إنها تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين تم اعتقالهما في مدينة الناصرة.

فيما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن أي مساس بحياتهما يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وسيضع تل أبيب أمام مسلسل من دفع الثمن”.

وصرح داوود شهاب المتحدث باسم الحركة لوكالة “سوا” الإخبارية: “القصة لم تنتهِ بعد وما زال هناك 4 أسرى طلقاء يشكلون تهديدا للعدو الإسرائيلي”، مضيفا أن “مشوار مساندة المقاومة للأسرى في سجون الإحتلال لم يتوقف”.

وتابع “لا زال لدى المقاومة في غزة أسرى إسرائيليين نجحت المقاومة في إخفائهم على مدار أكثر من 6 سنوات وهذا يعني أننا ما زال أمامنا الكثير من من أفراح الحرية”.

وشدد على أن “هذه العملية ستعزز من إصرار المقاومة في اتجاه العمل على تحرير الأسرى جميعا من سجون إسرائيل”.

ورأت حركة الجهاد أن “ما حدث لن يقلل من قيمة الإنجاز ولن يمحو صورة الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي ومنظومته الأمنية بكاملها بعد عملية انتزاع القيد التي حدثت في سجن جلبوع”.

كما حملت حركة “فتح” الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الفلسطينيين اللذين اعتقلتهما القوات الإسرائيلية مساء الجمعة بعد فرارهما من سجن “جلبوع” الإسرائيلي.

وطالبت “فتح” في بيان لها امس مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية “بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال ولوقف الهجمة الاحتلالية التي تمارس عليهم”.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية