إنجلترا – بلغت مبيعات قميص كريستيانو رونالدو الشهير “الرقم 7” والذي سيحمله مجددا مع مانشستر يونايتد نحو 200 مليون يورو، وذلك خلال 8 أيام فقط بعد بدء بيعه في المتاجر الرسمية.

وبلغت تكلفة القميص الواحد الخاص برونالدو بين 80 جنيها إسترلينيا إلى 110 جنيهات إسترلينية (نحو 150 دولارا)، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”

وبهذا الرقم بات قميص “الدون” الأكثر مبيعا مقارنة بأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة زمنية قليلة.

وحصل مانشستر يونايتد على أرباح بلغت 13.1 مليون جنيه إسترليني من مبيعات قميص رونالدو، ما يتخطى قيمة انتقال اللاعب من يوفنتوس إلى الشياطين الحمر (12.9 مليون إسترليني).

ويستعد رونالدو الليلة لبدء رحلته الثانية في صفوف مانشستر يونايتد، الذي رحل عنه في صيف 2009 متوجها إلى ريال مدريد الإسباني، ليقضي بين صفوفه تسع سنوات، ومن ثم ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث سنوات، قبل عودته العاطفية إلى ملعب “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر”.

إذا من المتوقع أن يشارك رونالدو في مواجهة أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: ديلي ميل