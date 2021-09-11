لبنان – أكد بشارة نعيم خيرالله، مستشار الرئيس اللبناني السابق، إن إعادة “إحياء خط الغاز العربي قابل للاستمرار إذا التزم لبنان باستحقاقاته وتوفرت النية لاستمرار التعاون”.

وأضاف خير الله لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس أن “سبب توقف المشروع في السابق كان عدم وفاء لبنان بالمدفوعات المالية المستحقة”، موضحا أن “مد الخط إلى أوروبا عبر تركيا يواجه عقبات منها اختلاف الرؤى بين تركيا وفرنسا حول هذا الأمر”.

وحول أهمية هذه الخطوة في إعادة سوريا للعمل العربي المشترك، قال مستشار الرئيس السابق ميشال سليمان إن “سوريا تحاول استثمار هذا الموضوع سياسيا وهذا أمر سلبي”.

وأكد خير الله أنه “يتعين أن يكون هذا المشروع اقتصاديا لأنه سيفشل إذا تقاطع مع السياسية في وجود تعارض بين الرؤى العربية والغربية فضلا عن الخلاف حول المشروع الإيراني في الإقليم”، داعيا لعودة سوريا إلى العمل العربي عبر مشروع سياسي وليس عبر خط أنابيب.

وأقر اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في لبنان.

ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا (خط الغاز العربي) يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: “سبوتنيك”