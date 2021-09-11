مصر – أعلن وزير السياحة المصري خالد العناني أن عدد السياح الروس إلى مصر تضاعف في يونيو وأغسطس مقارنة مع مطلع العام، مع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وتحدث خالد العناني خلال لقائه رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة الاستهلاكية آنا بوبوفا، عن الاجراءات المطلوبة لاستقبال السياح في مصر حيث يتم استقبال المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبي مع إمكانية الخضوع لفحص PCR بالمطارات بالمحافظات السياحية، كما تطرق الى ما تقوم به الدولة المصرية في حال إصابة السياح.

من جانبها، قالت آنا بوبوفا إن اللجنة الروسية التي وصلت إلى مصر في يوليو الماضي للتعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية، عادت بانطباعات جيدة للغاية عما شاهدته من إجراءات مطبقة على أرض الواقع في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأنه لم يكن لديها أي تحفظات على الإجراءات المصرية.

المصدر: RT + تاس