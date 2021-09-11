وسكو – نقلت إمرأتان وفتاة من عائلة واحدة إلى أحد المستشفيات بموسكو، حيث توفيت اثنتان منهن نتيجة تسمم شديد، ظهرت أعراضه بعد أن تناولت العائلة بطيخة اشترتها من أحد المحلات التجارية.

واستدعت العائلة الإسعاف صباح الجمعة بعد ظهور الأعراض، لكن أطباء الإسعاف اعتبروا أن حالتهن لا تتطلب النقل إلى المستشفى، ولكن في وقت لاحق نقلت إمرأة ووالدتها المسنة وابنتها البالغة 15 عاما من العمر إلى المستشفى بعد تدهور حالتهن بشدة.

وتوفيت المسنة والفتاة عصر اليوم، بينما لا تزال المرأة بحالة حرجة.

وحسب المعلومات الأولية التي أوردتها لجنة التحقيقات، فإن العائلة اشترت بطيخة في محل تجاري قريب من منزلها، قد تكون تسببت بتسمم العائلة المنكوبة، حيث لم يتم الكشف عن سبب التسمم بعد.

وتقول مصادر لوسائل الإعلام الروسية إن سبب وفاة الفتاة هو فشل في الأعضاء، سببه لا يزال مجهولا.

وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المحل التجاري، وسحب شحنة البطيخ وفتحت شركة “ماغنيت” التي يتبع المتجر لها، تحقيقا داخليا في الحادث.

وفي المساء نقل إلى المستشفى طفل عمره 9 سنوات يعيش بجوار العائلة المصابة بالتسمم، وعليه أعراض التسمم أيضا، لكن عائلته لم تتناول البطيخ، وشككت في إمكانية تناوله البطيخ في مكان آخر.

وتستمع الشرطة لإفادات سكان المنطقة في إطار التحقيق بملابسات الحادث.

المصدر: وكالات